Consorzio del Villoresi. Si riparte dalla sicurezza: la priorità del futuro

Est Ticino, dopo vent’anni alla guida dell’ente di gestione dei navigli milanesi "lascia" il presidente Alessandro Folli, è stato al timone negli anni delle grandi opere, degli investimenti e della trasformazione, ma anche in quelli difficili della grande siccità e delle alluvioni, frutto, anche, dei cambiamenti climatici in corso. L’avvicendamento alla presidenza dello storico ente è stata ufficializzata durante l’ultima seduta del cda, l’altro giorno: il testimone passa ad Alessandro Rota, imprenditore agricolo e già vice di Folli. Eredità importante: in vista un nuovo quinquennio di attività strutturale, monitoraggio idrico e maxi progetti. Il tributo dell’assemblea e del nuovo presidente è stato per Folli, "che, con passione, determinazione e competenza - così una nota post assembleare - ha saputo trasformare ilda ente commissariato a realtà tra le più solide nel mondo della bonifica e dell’irrigazione, importante interlocutore delle istituzioni ed estremamente credibile agli occhi dell’opinione pubblica".