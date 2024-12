Quotidiano.net - Consob: il delisting resta l'obiettivo principale delle offerte sul mercato italiano

Leggi su Quotidiano.net

L'addio alla Borsa "l'pubbliche di acquisto o di scambio lanciate sulfinanziario". Lo evidenzia l'occasional report disullepubbliche svolte in Italia nel periodo 2020-2023. L'indagine conferma i risultati di un precedente studio (sul periodo 2007-2019) che la stessaha pubblicato nel 2021. L'opa, pensata originariamente come uno strumento volto a favorire la contendibilitàimprese e la tutela degli azionisti di minoranza, è stato usato in Italia prevalentemente come via di uscita dalla Borsa. Su un totale di 76pubbliche promosse nei quattro anni in esame ben 56, cioè il 74% dei casi, si sono concluse con il. Crescono anche quelle sull'Euronext Growth Milan (Egm), dedicato alle piccole e medie imprese, in cui fra il 2020 e il 2023 si sono registrate 16 Opa (21,9%totali), con un'accelerazione nel 2023 (10 casi), rispetto alle 9 opa del periodo 2007-2019.