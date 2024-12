Ilgiorno.it - Caos trasporti, pendolari esasperati: comuni del Sud-Ovest in campo

Leggi su Ilgiorno.it

Zibido San Giacomo (Milano) – Ritardi, corse che saltano, abitacoli sovraffollati. Idel Sud-Milanese continueranno a vigilare sui disservizi del trasporto pubblico via autobus, cercando di fare da tramite fra i cittadini e le compagnie che hanno in carico le corse. È quanto emerso da un recente incontro-dibattito nella sala consiliare di Zibido San Giacomo, “un appuntamento che abbiamo voluto - spiega l’assessore alla Mobilità Anita Temellini - per restituire alla cittadinanza quanto è emerso nelle interlocuzioni che la nostra Amministrazione, assieme agli altridella zona, sta portando avanti ai vari tavoli di lavoro e con gli Enti preposti. Abbiamo inoltre informato sulla nuova modalità di segnalazione, che permette ai cittadini dicare puntualmente i salti delle corse, i ritardi e gli anticipi, permettendoci di trasferire il disagio alle compagnie di trasporto pubblico e all’Agenzia per il Tpl, la quale potrà applicare le penali previste dai contratti di servizio”.