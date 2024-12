Rompipallone.it - Bove torna a parlare dopo il malore: il messaggio è potentissimo

Ultimo aggiornamento 16 Dicembre 2024 12:01 di Alessiaè stato dimesso dall’ospedaleile ha fatto visita ai suoi compagni in allenamento: adesso è arrivato anche unmolto potente.Edoardoha lasciato l’ospedaleilche ha avuto al 17° minuto di Fiorentina-Inter eaver istallato un defibrillatore sottocutaneo che può essere volendo anche rimosso in futuro. Ha fatto visita ai suoi compagni al Viola Park e le immagini sorridenti che sono circolate hanno scaldato il cuore di chiunque.Adesso poi, oltre alle foto, è arrivato anche unintenso e potente da parte del giocatore stesso: ecco cos’ha scritto tramite un post pubblicato su ‘Instagram’.Ildisui socialCon un posto su ‘Instagram’, Edoardoha scritto: “Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto”, ha iniziato così per poi sottolineare, nonostante il suo scarso utilizzo dei social: “Vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo“.