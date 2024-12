Gamberorosso.it - A Palermo è nato un cocktail bar nascosto dentro a un minimarket

Il primo secretbar siciliano e primo listening bar o hi-fi bar da Napoli in giù, si cela dietro undall’insegna luminosa rossa, nel cuore della Kalsa, storico quartiere del centro storico diclub, nasce dall’idea dei tre giovani fratelli Bellavista, Daniel, Greta e Priscilla, che scelgono di ritornare ed investire nella loro città,, condividendo idee ed esperienze nate fuori dall’isola. Più che ispirarsi agli speakeasy americani,evoca le suggestioni dei jazz kissa giapponesi, luoghi culto per audiofili nati nei primi anni del Novecento, dove si iniziò a servire alcol e caffè. A legare ilbar, con la sua originale drink list, la cucina e la listening room, è la musica, vero centro di gravità permanente.A chi vuole scoprire cosa si nasconde dietro gli scaffali in legno di questoreale – tra saponi di brand ormai introvabili, patatine, frutta, verdura, dentifrici e spazzolini last minute - non resta che lasciarsi guidare dall’intrigante caccia all’accesso che consente di varcare la soglia delbar.