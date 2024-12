Zonawrestling.net - WWE: Scontro sui Social tra Xavier Woods e Adam Pearce sulla gestione della Tag Team Division

Leggi su Zonawrestling.net

non ha nascosto la sua frustrazione per lae tagin WWE., ha utilizzato X sabato 14 dicembre, per rivolgere critiche dirette al GMWWE,ha messo in discussione la mancanza di difese titolate regolari per i World TagChampionships, attualmente detenuti dai Judgment Day.“Ehi @ScrapDaddyAP, se Finn vince il titolo mondiale dei pesi massimi stasera, ci vorranno altri 70 giorni prima che i titoli di coppia vengano difesi di nuovo?”Hey @ScrapDaddyAP if Finn wins the world heavyweight title tonight then is it gonna be another 70 days before the world tag titles are defended again?— Austin Creed (@AustinCreedWins) December 15, 2024non ha lasciato correre il commento e ha risposto prontamente: “Avete perso il vostro ultimo match di coppia contro l’Alpha Academy in tipo 30 secondi.