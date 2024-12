Oasport.it - Volley, Civitanova chiude il Mondiale per Club giù dal podio

ha concluso con una sconfitta la propria avventura alper2024 dimaschile, perdendo al tie-break la finale per il terzo posto contro gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian. La Lube ha così chiuso giù dall’esperienza nel torneo iridato a Uberlandia (Brasile): dopo aver perso la semifinale contro Trento con un secco 3-0, i cucinieri hanno ceduto per 3-2 (23-25; 25-23; 21-25; 26-24; 19-17) al cospetto dei Campioni d’Asia, contro cui avevano già perso nel match d’esordio in terra sudameriacana.La campagna è stata decisamente sottotono per il sodalizio marchigiano, invitato a questa competizione come semifinalista dell’ultima Champions League dopo la rinuncia dei polacchi dello ZAKSA (sconfitti nell’atto conclusivo da Trento, che tra poco incrocerà il Sada Cruzeiro nell’incontro che assegnerà il titolo).