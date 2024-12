Rompipallone.it - Vogliono subito Nico Paz: blitz e trasferimento in Serie A

Ultimo aggiornamento 15 Dicembre 2024 21:31 di Alessandro BastaPaz continua a brillare inA: le sue prestazioni hanno attirato il forte interesse di una big italiana La partita tra Como e Roma rappresentava un crocevia fondamentale per la stagione dei giallorossi, visto che i giallorossi avevano assoluta necessità di un’altra vittoria per scalare la classifica, nonostante un inizio di campionato terribile che ha già portato a cambiare ben tre allenatori su quella panchina in poche settimane.I capitolini, però, sono inciampati nell’ennesima prestazione non all’altezza delle aspettative e sono stati sconfitti dai lombardi di Cesc Fabregas. Per una parte che non festeggia, un’altra gioisce senza mezzi termini, e lo fa anche per le straordinarie partite giocate daPaz.Paz è sulla bocca di tutti: protagonista contro la RomaIl trequartista argentino sta rubando l’occhio con un’eleganza fuori dal comune e la capacità di incidere sulle partite facendo da raccordo ai reparti e con giocate di primo livello.