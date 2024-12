Calciomercato.it - Vlahovic e la lite con la curva: la ricostruzione dopo il confronto alla Continassa | CM.IT

Clima ad alta tensione ieri sera all’Allianz Stadiumil deludente pareggio della Juventus contro il Venezia: Dusannell’occhio del cicloneDelusione, frustrazione e rabbia: non è certamente un bel day after in casa Juventusl’ennesimo flop stagionale in campionato contro il Venezia.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itI lagunari ultimi in classifica hanno sfiorato un’impresa storica all’Allianz Stadium, con la squadra di Thiago Motta (ieri sera in tribuna per squalifica) salvato al 95’ dal rigore trasformato con freddezza da Dusan. Proprio il centravanti serbo è finito nell’occhio del ciclone a fine partita, con la durissima contestazione della tifoseria bianconera che non ha risparmiato nessuno. Il bomber serbo, capocannoniere stagionale della ‘Vecchia Signora’ con 11 reti complessive, ha battibeccatoil gol con il portiere avversario Stankovic e mostrato tutto il suo nervosismo per una partita che ormai aveva preso una brutta piega.