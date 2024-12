Isaechia.it - Uomini e Donne, in arrivo uno speciale dedicato alle coppie più amate del dating show? Il rumor

Dopo il grande successo ottenuto, un po’ a sorpresa, con le tre puntate di This is me, il nuovodi Canale 5ad alcuni degli artisti che hanno ottenuto maggiore successo dopo la partecipazione ad Amici, gli addetti ai lavori starebbero pensando di riproporre un’operazione simile, ma questa volta con un altro dei programmi di maggiore successo di Maria De Filippi, ovvero.Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, infatti, prossimamente potremo vedere su Canale 5 un nuovo, al cui centro ci saranno alcune dellepiùche si sono formate proprio all’interno dele che fuori hanno proseguito la loro relazione, costruendo in molti casi una famiglia.Sempre secondo quanto anticipato dall’esperto di gossip, al momento le primeche sarebbero in lizza per prendere parte al programma sarebbero: Marco Fantini e Beatrice Valli, che in questi anni hanno allargato la loro famiglia dando alla luce tre bambine, Bianca, Azzurra e Matilda Luce che si sono aggiunte al primogenito di Beatrice, Alessandro; Teresa Langella e Andrea Dal Corso che sono diventati marito e moglie nei mesi scorsi è ancora Federico Gregucci e Clarissa Marchese, che in questi anni hanno costruito una bella famiglia, diventando genitori di due bambini.