Terribile incidente traffico in tilt | chilometri e chilometri di coda

Un pomeriggio complicato per gli automobilisti lungo la Valassina, dove un grave tamponamento ha paralizzato ildomenica 15 dicembre. L’è avvenuto intorno alle 15.45, nel tratto tra Briosco e Giussano in direzione Milano, coinvolgendo più veicoli. Le ripercussioni sul, già intenso per il weekend, sono state immediate con lunghe code e rallentamenti.Tre feriti, soccorsi in codice rossoL’allarme è stato lanciato prontamente, e l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanze e un’automedica in codice rosso. Tre persone sono rimaste ferite: due donne di 25 e 54 anni e un uomo di 51 anni. Il ferito più grave è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Desio, mentre un altro è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso di Carate Brianza.