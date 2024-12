.com - Serie D / L’Ancona soffre ma passa contro Castelfidardo: 1-2

Le reti di Alluci e Martiniello a consegnare ai dorici il sesto risultato utile. Quarta vittoria nelle ultime sei gare. Ancona crea nel primo tempo per poi contenere, delle volte anche subire, nella ripresa in un derby sentito e di personalità. E ora, l'ultima sfida casalinga dell'anno domenica prossima, contro Avezzano. ANCONA, 15 dicembre 2024 – Ancona ferma l'avanzata dei biancoverdi di mister Giuliodori imponendosi non senza difficoltà al Mancini per 1-2. I dorici fanno girare bene palla e costruiscono belle azioni durante il primo tempo per poi calare i ritmi durante la ripresa, subendo a più riprese il gioco avversario. Il Castelfidardo, di contro, non molla mai la presa, e il derby si sarebbe chiuso in parità se non fosse per una rete annullata per posizione irregolare di Braconi al 31'.