Ore di paura e ansia per una speleologa rimasta intrappolata nella grotta Bueno Fonteno, in Bergamasca. A farlo sapere è l'«Eco di Bergamo», che segnala che l'allarme è partito nella tarda serata di ieri, sabato 14 dicembre 2024. La speleologa si troverebbe a circa 4 ore dalla zona di uscita. Resta intrappolata nella grotta in Italia: è corsa contro il tempo. Nel pomeriggio di ieri una persona è rimasta intrappolata a circa quattro ore di distanza dall'uscita di quel lunghissimo percorso sotterraneo fatto di chilometri e chilometri di cunicoli e passaggi sotterranei che collegano tutta la zona dell'alto Sebino.