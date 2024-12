Notizie.com - Questi farmaci da oggi sono rimborsabili: lo scatto di Aifa su numerose terapie

Leggi su Notizie.com

Ben 9stati dichiaratida, l’Agenzia italiana del farmaco. Approvata latà da parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn).Si tratta di 2 medicinali orfani per malattie rare, un farmaco generico, 6 estensioni delle indicazioni terapeutiche. La decisione è stata presa nel corso del Consiglio di amministrazione didelle scorse ore.da: lodisu(CANVA FOTO) – Notizie.comIorfani autorizzatiun’immunoterapia indicata per la malattia linfoproliferativa post-trapianto positiva al virus di Epstein-Barr e un enzima ricombinante umano indicato per il trattamento dell’iperargininemia. Quest’ultima è una patologia genetica che si manifesta attorno ai tre anni. Comporta la perdita progressiva delle tappe dello sviluppo psicomotorio e spasticità in assenza di trattamento.