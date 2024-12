Ilgiorno.it - Nuove assunzioni e digitale. La Bcc scommette sulla Brianza

Bilancio di fine anno positivo per la Bcc Valle del Lambro di Triuggio che conferma la solidità della banca più che mai radicata nel contesto sociale del territorio. Con oltre 3mila soci e 12 agenzie distribuite trae Comasco (la tredicesima filiale verrà aperta in primavera nel centro di Monza) l’istituto presieduto da Silvano Camagni ha fatto segnare nel corso dell’anno una raccolta diretta di oltre 700 milioni di euro cui se ne aggiungono altri 470 dall’indiretta: "Siamo molto attenti alle necessità delle associazioni che operano sul territorio sostenendo iniziative e progetti sociali", le parole di Camagni. Nel gruppo della Bcc la banca di Triuggio è posizionata in classe A: "Un riconoscimento importante che ci consente di operare con molta più autonomia rispetto ad altre banche con un consiglio di amministrazione che è espressione dei nostri associati".