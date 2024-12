Mondo Marcio | Umili grati e attenti | ecco cosa m’ha insegnato il rap – L’intervista

Leggi su Open.online

Venerdì 13 dicembre è uscito, la ristampa dell’album d’esordio di, rapper classe 1986, uno dei più importanti della storia della scena italiana, uno di quelli che ha scavato un solco dove poi altri hanno edificato un successo clamoroso. Nel 2004 Gian Marco Marcello, così all’anagrafe, poco più che diciassettenne, faceva la sua entrata ufficiale nella scena rap nazionale con il suo primo album ufficiale, un progetto seminale che ha sancito l’ingresso ufficiale del rap all’interno di un circuito in cui, in quegli anni, il genere faticava ad avere accesso. Dimostrando che il rap americano poteva avere una sua “traduzione” italiana, creando una case history che avrebbe aperto la strada a moltissimi altri artisti negli anni a seguire. Il giovanissimo artista, primo rapper in Italia ad avere firmato con una major, esordiva con un disco che trasportava l’attitudine d’oltreoceano all’interno dell’immaginario di un ragazzo milanese che cercava di esorcizzare il proprio disagio.