Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: distacchi ravvicinati nella prima manche, attesa per Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0010.13 Dopo metà gara il francese ha solo un centesimo di differenza.10.12 Inizia la gara di Steven Amiez, primo francese in gara.10.11 Rochat inforca nel secondo settore ed è fuori. Ennesimo DNF per lo svizzero in Val.10.11 Partito Marc Rochat.10.10 Con il miglior tempo nell’ultimo settore Mcgrath sale in quarta posizione a 51 centesimi da Kristoffersen.10.10 Il norvegese ha 6 decimi di ritardo dopo metà gara.10.09 Partito Atle Lie McGrath.10.09posizione per Krisotffersen con 34 centesimi di vantaggio su Feller, il quale ha recuperato 3 decimi nell’ultimo settore10.08 Kristoffersen ha 26 centesimi di vantaggio dopo metà gara nonostante alcuni errori pesanti.