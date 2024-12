Spazionapoli.it - Lista dei desideri del Napoli, non solo il difensore: ecco i quattro acquisti

Leggi su Spazionapoli.it

Spunta ladeglideldi gennaio: Antonio Conte non si accontentadi uncentrale,tutti i ruoli dove bisogna intervenireNiente letterina a Babbo Natale, ma unadi obiettivi è stata compilata. Per il calciomercato di gennaio ilha puntato a fare 3 o 4secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Il secondo posto in campionato non basta ad Antonio Conte, che vuole rafforzare la rosa, specialmente in vista della prossima stagione. Vuole una rosa pronta e che sia super-competitiva.Oltretutto, in questi mesi ha capito evidentemente chi può far parte del progetto e chi invece è destinato a lasciare presto lo spogliatoio. Ad esempio, fatica a trovare spazio Giacomo Raspadori, uno dei talenti più importanti della Nazionale italiana.