Sugli spalti dello stadio Sinigaglia di, ad applaudire, domenica 15 dicembre 2024, la convincente vittoria della locale squadra di calcio contro la Roma di Claudio Ranieri (2-0, con gol di Gabrielloni e Paz) non c’erano solo i calorosissimi tifosi lariani, ma anche qualche nome d’eccezione come, Michaele Adrien Brody. La formula ‘d’eccezione’ è più che mai in questo caso, una locuzione dido, visto che nella celebre città lacustre gli avvistamenti di punte di diamante del jet set sono, ormai da anni, una costante.Ma chi me lo poteva mai dire che avrei visto Michaelre conaffianco a gridareOOW per un gol di Gabrielloni contro la Roma e che non fosse AI.#Romapic.twitter.com/rBQy7Vff3Y— Poltronaggio (@poltronaggio) December 15, 2024Un match intense !et Michaelau match de foot #Roma au stade Giuseppe-Sinigaglia à Côme en Italie, le 15 décembre 2024.