Lanazione.it - I tanti suicidi in carcere. Un peso per tutti noi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 dicembre 2024 - Il 2024 sta frantumandoi record negativi del sistema penitenziario italiano. Cosa altro deve accadere affinché il governo si interessi di, e non solo per continuare a stiparci gente introducendo sempre nuovi reati?. La domanda è del presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, e la risposta potrebbe non essere piacevole. Perché nelle carceri italiane può accadere qualsiasi cosa, ma per il governo e le sue varie estensioni non cambia e non cambierà nulla. D’altronde questo è pur sempre un paese in cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è perlopiù interessato a precisare che il numero di detenuti che si sono tolti la vita non è quello che numerose associazioni e operatori (Antigone, Ristretti Orizzonti, le Camere Penali Italiane, i sindacati di polizia penitenziaria) vanno gridando da giorni, da settimane.