Festa per l’inaugurazione del Murale AniMare a favore di bambini e persone con fragilità

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia , 15 dicembre 2024 – Un coloratissimo, nato lungo il muro perimetrale del centro di riabilitazione percon disabilità della Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale (ex ANFFAS), via del Sommergibile 1, è stato inaugurato oggi, domenica 15 dicembre, in un’inaspettata giornata di sole.“” è la nuova opera di street art del Gruppo SubwordOpera del Gruppo Subword, parte integrante dell’associazione Le Tartarughe, il magnificonato sul muro di recinzione del centro di riabilitazione ex Anffass, che da oltre 40 anni lavora percon disabilità e altresul territorio di Ostia, ispirato al paesaggio marino del litorale romano, con l’obiettivo di far dialogare la street art con la letteratura per l’infanzia, oltre a fare un dono speciale al territorio.