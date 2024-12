.com - Davydenko e il pay gap nel tennis: “Giusto pagare di più gli uomini”

(Adnkronos) – Polemiche su Nikolay. L’exta russo si è espresso su un argomento molto spinoso, ovvero la differenza tra i premi del circuitotico maschile e femminile. L’opinione dell’ex numero tre del mondo però è piuttosto chiara: “glilavorano e stanno in campo molto di più rispetto alle donne, non èpagarli allo stesso modo”.ha spiegato meglio il concetto: “Nei tornei di categoria 250, 500, 1000 è possibile che ci siano gli stessi premi, in quei casi posso anche capirlo. Ma quando parliamo di tornei dello Slam, la cosa cambia, è completamente diverso. Le donne non giocano mai partite di cinque set, non giocano per così tanto tempo”. Il russo, durante la cerimonia di addio aldi Elena Vesnina, ha continuato: “Per dire, Serena Williams ad esempio nel corso della sua carriera ha vinto certi tornei dello slam perdendo solo 10 game durante tutto il torneo.