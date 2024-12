Calciomercato.it - Colpo con la clausola, la Roma lo porta via all’Inter

Leggi su Calciomercato.it

I capitolini interessati a un obiettivo di mercato dell’Inter: arriva la svolta improvvisaTanti gli appuntamenti in campo, in un finale di 2024 e in un inizio di 2025 che vedranno le squadre darsi battaglia nelle varie competizioni senza soluzione di continuità. Parallelamente iniziano a dipanarsi anche le trame di calciomercato, con diversi intrecci interessanti che riguardano anche le squadre italiane, tra cui l’Inter campione d’Italia.con la, lalovia– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E’ una squadra nerazzurra che in realtà rispetto ad altre potrebbe avere meno urgenza di intervenire nell’immediato, nonostante a qualcosa si stia pensando per il mese di gennaio. Una delle idee principali potrebbere a Bijol per il reparto difensivo. Altri movimenti potrebbero riguardare l’attacco, in caso di cessione di uno tra Correa e Arnautovic.