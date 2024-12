Bergamonews.it - Benemerenza all’Arcigay, Bianchi: “Sbagliato, promuove l’utero in affitto”, Butta: “Narrazioni tossiche, false, che accendono l’odio”

Bergamo. La scelta di concedere ladi Bergamo fa discutere. E se da un lato Filippo, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha deciso di raccontare il suo disappunto a mezzo stampa, dall’altro non si è fatta attendere la replica alle sue parole da parte dell’associazione stessa, per voce del suo presidente Nicola.“E’concedere la civicaall’associazione Arcigay Bergamo – ha spiegato-. Innanzitutto l’associazione Arcigaya livello nazionale l’abominevole pratica delin, un reato perseguito in Italia, anche se commesso all’estero, che mercifica il corpo della donna e vorrebbe ridurre i figli a prodotti, selezionabili, acquistabili o regalabili. Inoltre Arcigay Bergamo si adopera costantemente affiché l’ideologia gender, una falsa e antiscientifica teoria la quale sostiene che un uomo possa non essere un maschio e una donna possa non essere una femmina, sia diffusa nelle scuole nonostante l’educazione e l’istruzione dei figli sia un dovere dei genitori”.