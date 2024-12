Thesocialpost.it - Belve, parla Mammucari: “Mi prendo una pausa”. La replica della Rai

Teoè al centro di una bufera mediatica dopo la sua partecipazione a. L’intervista con Francesca Fagnani è finita male. L’uscita di scena del conduttore ha lasciato tutti senza parole. Un “vaffa” ha acceso le polemiche e lui ora racconta la sua versione.Leggi anche: Teo, interviene Selvaggia Lucarelli: “Abituato a un programma dove la donna era chiusa in una teca di vetro“Non sto bene, devo fermarmi”ha confessato un momento di grande difficoltà. «Quando arrivi a prendere il Lexotan per dormire, vuol dire che qualcosa non va», ha dichiarato. La decisione di prendersi unadalla tv e dal teatro è arrivata dopo una serie di momenti difficili. Gli amici gli ripetono che tutto passa, ma lui non si sente pronto a continuare. «Mi hanno detto ‘sei matto’, ma io devo ascoltarmi», ha spiegato.