Superguidatv.it - Amici 24, Alessandra Celentano: “Servirebbero guanti e mascherina” | Video Witty Tv

24è entrata nella casetta degli allievi per vedere con i propri occhi lo stato dell’arte. Cosa ha trovato? La maestra ha visto cose inimmaginabili. Nella stanza blu, davvero disastrosa, ha buttato a terra dei vestiti appallottolati sul letto. Nella stanza arancione ha fatto uguale, ma ad un certo punto si è fermata. “quanti e” per toccare tutto. Ha detto disgustata dopo un paio di: “Che schifo“. I bagni? Non ha voluto nemmeno entrarci. Ecco ilTvLa maestradurante la puntata ha chiesto di entrare nella casetta di #24! pic.twitter.com/n6Y6QNWHxu—Ufficiale (@Ufficiale) December 15, 2024