Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 19:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 14 DICEMBRE ORE 19.20 PAOLA CIUFFAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA TIBURTINA CODE RESIDUE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMMINI IN DIREZIONE TIVOLISULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE, SULLA STATALE PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSOPER GLI EVENTI ADOMANI DOMENICA 15 DICEMBRE È IN PROGRAMMA DALLE 11 NEL QUARTIERE DI PRIMA VALLE’ IL MOTORADUNO DI HARLEY DAVIDSON.TRA LE STRADE INTERESSATE ANCHE OIAZZA CLEMENTE XI, VIA DI TORREVECCHIA, VIA GASPARRI E VIA GIOVANNI X. CONTESTUALMENTE I BUS DELLE LINEE DI ZONA SUBISCONO DEVIAZIONI.INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA REGIONALEVITERBO PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIADAL LUNEDÌ AL VENERDÌSULLA TRATTA URBANA LE ULTIME PARTENZE DEI TRENIDA PIAZZALE FLAMINIO E DA MONTEBELLO SONO RISPETTIVAMENTE ALLE ORE 22.