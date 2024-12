Ilfoglio.it - Una notizia sulle spese militari, in lieve aumento (ma non basta)

Al direttore - L’Unione sindacale di base (Usb) ha spiegato che lo sciopero dei mezzi pubblici di ieri è stato indetto, tra gli altri motivi, “per mettere in movimento anche il resto della società” contro – qui riassumo – le scelte antipopolari e guerrafondaie di Giorgia Meloni. Ecco, che proprio uno sciopero dei trasporti possa mettere in movimento gli italiani contro il governo mi pare un obiettivo troppo ambizioso.Michele Magno Essere ridicoli, con trasporto. In ogni caso: giornate di scioperi nei trasporti al livello nazionale nel 2024: 48 giorni. In media uno alla settimana (dati del Garante degli scioperi rielaborati da Sky Tg24). Senza parole. Al direttore - Le parole di Crosetto e Guerini sul tema delleper la Difesa dimostrano che, almeno per le persone di buonsenso, la questione degli investimentidebba essere al centro dell’agenda bipartisan o, meglio ancora, dell’agenda dell’interesse nazionale.