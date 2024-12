Zonawrestling.net - TNA: AJ Styles avvistato nel backstage di Final Resolution 2024

TNAsi è rivelata una serata straordinaria per i fan del wrestling, e un ospite a sorpresa sta facendo parlare tutti. L’icona del wrestling e Superstar della WWE, AJ, è stata avvistata neldell’evento TNA, suscitando l’entusiasmo dei fan e richiamando l’attenzione sulla compagnia che lo ha consacrato come una delle principali stelle del settore. Secondo Fightful Select, AJera “semplicemente di passaggio” allo show., che ha subito un infortunio durante SmackDown questo autunno, è stato descritto in “ottimo spirito” e non mostrava segni di gessi, tutori o stampelle.La presenza di AJaccende l’entusiasmoLa presenza neldiha aggiunto ulteriore curiosità al ricco programma di. L’evento, trasmesso in diretta dal Center Stage di Atlanta, GA, ha offerto momenti imperdibili, tra cui Nic Nemeth che ha difeso il TNA World Championship contro AJ Francis e Moose che ha messo in palio il titolo X-Division contro KUSHIDA.