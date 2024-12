Thesocialpost.it - Sisma di magnitudo 6.2 scuote Maule, in Cile: scossa avvertita fino a Santiago

Un forte terremoto di6.2 sulla scala Richter ha colpito la regione di, in, nella giornata odierna, secondo quanto riportato dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (Emsc). Lasi è verificata a una profondità di 100 chilometri, una caratteristica che ha probabilmente attenuato gli effetti devastanti in superficie.Epicentro eL’epicentro delè stato individuato nella regione centrale del Paese, ma il movimento tellurico è stato chiaramente percepito anche nella capitale,, situata a circa 200 chilometri di distanza. I residenti hanno riferito di aver avvertito tremori significativi, spingendo molte persone a lasciare le abitazioni per riversarsi in strada.Nessun danno significativo segnalatoAl momento, non sono stati segnalati danni significativi a strutture o vittime, ma le autoritàne e i servizi di emergenza sono in allerta per eventuali scosse di assestamento.