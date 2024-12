Anteprima24.it - Sciopero Eav: i lavoratori chiedono migliori condizioni di sicurezza, operative ed economiche

Tempo di lettura: 3 minutiLa massiccia partecipazione del personale EAV allogenerale del 13 dicembre ha fatto registrare un’adesione generale del 10%, con picchi del 90% tra il personale treno. Un risultato di tutto rispetto, per nulla scontato, segno evidente della fiducia che nutrono iEAV nei confronti del nostro agire sindacale, tanto a livello nazionale quanto a livello locale.Una fiducia maturata anche attraverso i tanti scioperi e le numerose battaglie che da mesi contraddistinguono la nostra Organizzazione Sindacale, portando avanti una piattaforma integrativa di secondo livello, discussa con iin assemblea, utile migliorare lelavorative,eddi tutto il personale.IEAVdi, adeguati carichi di lavoro, cicli di formazione per il personale front-line ed un salario rispettoso e concreto per il crescente costo della vita.