Oasport.it - Salto con gli sci: Gregor Deschwanden comanda in qualificazione a Titisee-Neustadt

Sul trampolino tedesco di, in Germania, riprendono tutte le questioni legate alla Coppa del Mondo dicon gli sci 2024-2025 per quel che riguarda il comparto maschile. A guidare inè lo svizzero, che si gioca unbello, stabile ed efficace per inserirsi a quota 133 metri e 137.9 punti sull’HS142 del Baden-Württemberg.Seconda posizione per lo sloveno Anze Lanisek, distante 3.9 punti, mentre chiude terzo il tedesco Pius Paschke a quota 133.3, in una giornata che non si può certo considerare brutta e che, nel complesso, non ha presentato alcun tipo di reale criticità per quanto riguarda il vento, rimasto sempre entro accettabili questioni di gara.A completare la top 5 un ancora ottimo Maximilian Ortner, e con questo 132.7 l’austriaco si conferma, oltre che come vero e proprio newcomer dell’anno, anche come capace di tenere perfettamente l’alto livello.