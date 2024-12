Ilgiorno.it - Riattivazione del traffico in via Veneto: viabilità a senso unico dal 21 dicembre

Arriva come un regalo di Natale la comunicazione del Comune sulladelin via, oggi consentito a tratti per i lavori di rigenerazione su quella strada. L’annuncio parla anche dellaper piazza Garibaldi, tasto dolente per i residenti a causa dei disagi dovuti ai lavori in corso in quell’area. Il via libero alle auto lungo viaè previsto da sabato 21conin direzione Treviglio. Una data annunciata che potrebbe subire qualche variazione, nel comunicato si legge infatti: "Salvo imprevisti". I lavori non sono ancora conclusi, hanno fatto sapere dal Comune, si spera nelle condizioni climatiche favorevoli per l’asfaltatura definitiva della strada. In seguito si provvederà alla posa degli arredi urbani su marciapiedi e all’installazione delle luci a terra davanti alla chiesa.