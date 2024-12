Spazionapoli.it - Raspadori-Juve, ancora conferme: un indizio non lascia dubbi

Napoli calcio ultimissime – Il futuro di Giacomocontinua a tenere banco in casa azzurra: arrivanosull’interesse dellantus.Che ne sarà del futuro di Giacomo? L’attaccante di proprietà del Napoli calcio movimenta quelle che sono le ultimissime novità legate al calciomercato in casa partenopea: il numero 81, di recente, ha espresso la sua volontà di voler giocare di più. Spazio che con Antonio Conte, complice anche la mancanza degli impegni in coppa, non gli sta concedendo, motivo per cui impazzano le voci riguardanti un possibile addio del calciatore nei prossimi mesi.Al momento, non c’è alcuno scenario concreto per lui, anche se da tempo è risaputo dell’interesse dellantus: il tecnico della Vecchia Signora, Thiago Motta, è un suo estimatore, tant’è che cercò di portarlo a Bologna già circa dodici mesi fa.