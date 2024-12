Ilrestodelcarlino.it - Pronto soccorso e liste d'attesa, nodi urgenti

Scrivo all’1 e 48 di di notte daldell'ospedale Maggiore di Bologna. Sono qua dalle ore 10,30. Non mi sanno dire quando si concluderà la mia odissea. Sono 15 ore trascorse su una sedia. Ho accompagnato mia moglie che ha “goduto” di una sedia a rotelle per le prime 8 ore, le altre 7 anche lei su una sedia. E non è ancora finita. Speriamo che il nuovo assessore quando assumerà la responsabilità della sanità regionale ci metta una pezza.Corrado Minghetti Risponde Beppe Boni Quando leggerete queste righe l'odissea alsegnalata dal lettore sarà finita. Dopo una grandee un grande disagio. Episodi di attese eterne neisono da tempo, purtroppo, un fenomeno diffuso. Il nodo dell'emergenza è una delle grane che il nuovo assessore alla sanità si trova sulla scrivania.