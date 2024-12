Ilgiorno.it - Paolo Faroni in bilico tra risata e tragedia

Lì in piedi. Su quel confine invisibile che divide ladalla. La spensieratezza dalle mani fredde. Irrimediabilmente indecisi se cadere giù da una parte o dall’altra. Che poi sempre di ruzzolone si tratta. È in quegli orizzonti che si muove il teatro comico di, figura non allineata, piuttosto impermeabile alle etichette. E quindi perfettamente a suo agio fra gli spigoli della Contraddizione, che addirittura gli dedica uno sorta di retrospettiva: tre spettacoli da qui a un mese, tre monologhi che poggiano su cabaret, prosa, narrazione. Con dosaggi variabili. Da ieri fino a domani. Con quello che è forse il titolo più famoso dell’ex-grassino: "Un’ora di niente", fino a domenica in via Della Braida. Un fiume di parole potentemente ironico. Ma dalle improvvise parentesi poetiche.