Pandev | Inter non meritava la sconfitta! Ma va subito archiviata

torna a parlare della partita persa al novantesimo dall’in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Lo ha fatto durante un suovento aTV.DA ARCHIVIARE – Goranè tornato a parlare così della primastagionale in Champions League dei nerazzurri: «L’ha fatto un’ottima partita, nondi perdere. Anzi,di portare almeno un punto a casa. È stata sfortunata con 2-3 ribalzi nei minuti finali, ma purtroppo questo è il calcio. Il calcio è imprevedibile, e a questi livelli i dettagli fanno la differenza. L’ha dato tutto, ma quando non chiudi le partite rischi di pagare caro. Sono sicuro che la squadra si rialzerà più forte, perché ha qualità e carattere per farlo. In vista della sfida contro la Lazio questa partita vae pensare ai prossimi impegni.