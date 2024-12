Movieplayer.it - Outlander 7, recensione della seconda parte: l'esaltante inizio della fine

Leggi su Movieplayer.it

La settima stagione fa dimenticare il deludente finalesesta, introducendo quella che sarà la cavalcata finale di Claire Randall e Jamie Fraser, interpretati ancora da Caitríona Balfe e Sam Heughan. Su Sky e NOW. In Italia non è mai diventata una delle serie più popolari, ma, soprattutto negli Stati Uniti, è un fenomeno. Ce ne siamo accorti davvero quando, volati al New York Comic-Con del 2022, abbiamo visto che la fila per il panel con ospiti i protagonisti Caitríona Balfe e Sam Heughan era chilometrica: almeno il triplo di quella per la reunion di Michael J. Fox e Christopher Lloyd, ovvero Marty McFly e Doc Brown di Ritorno al Futuro. Pesante. Tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, è stata portata sul piccolo schermo nel 2014 da Ronald D. Moore, già creatore di quel .