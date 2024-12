Scuolalink.it - Nuovo Codice della Strada 2024: in vigore oggi, ecco le nuove regole più ‘severe’

Leggi su Scuolalink.it

Il 14 dicembreentra ufficialmente inil, conpiù severe per la sicurezzale. Tra le principali novità spiccano l’introduzione dell’alcolock per i recidivi, lemodalità di accertamento per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti e un inasprimento delle sanzioni per l’uso del cellulare al volante.cosa cambia e come adeguarsi alla nuova norma. Limiti sui tassi alcolemici: sanzioni più severe e ‘alcolock’ per i recidivi La stretta sulla guida in stato di ebbrezza prevede sanzioni graduate in base al tasso alcolemico: Tra 0,5 e 0,8 g/L: multa tra 573 e 2.170 euro e sospensionepatente da 3 a 6 mesi. Tra 0,8 e 1,5 g/L: arresto fino a 6 mesi, ammenda da 800 a 3.200 euro e sospensionepatente da 6 mesi a un anno. Oltre 1,5 g/L: arresto da 6 mesi a 1 anno, ammenda da 1.