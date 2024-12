Oasport.it - Nuoto, Luca De Tullio avvicina il podio negli 800 sl ai Mondiali di vasca corta: azzurro quinto a Budapest

Una gara decisamente particolare gli 800 stile libero uomini di questi2024 diin. L’impostazione serie lente e veloci, tra mattina e pomeriggio, ha portato non solo a considerare la prova nella sessione serale, ma anche quanto è accaduto nella mattina magiara. E così, alla Duna Arena di, sguardi rivolti verso il tabellone per capire come sarebbe andata.La festa ungherese è stata sublimata dall’oro di Zalan Sarakany che ha sbancato in queste 32 vasche, impostando una velocità di crociera notevole e riuscendo a battere il tempo del tedesco Florian Wellbrock, che aveva gareggiato al mattino: 7:30.56 per il padrone di casa rispetto al 7:31.90 del teutonico.A completare ilè stato il tunisino Ahmed Jaouadi (7:31.93), autore del nuovo primato africano e nuovamente suldopo l’affermazione dei 1500 sl.