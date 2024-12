Ilrestodelcarlino.it - Non vuol essere dimesso. Crea il caos in ospedale

Non volevaassolutamentedall’. E non ha esitato ad aggredire prima con insulti e sputi la dottoressa responsabile della Medicina d’urgenza dell’Maggiore. E poi con calci e pugni pure due guardie giurate intervenute per calmarlo. C’è voluto l’arrivo dei carabinieri del Radiomobile per placare la furia di un trentottenne marocchino, senza fissa dimora e disoccupato, protagonista dell’ennesimo caso di violenza in corsia, ai danni di personale sanitario e dipendenti dell’. A richiedere l’intervento dei militari dell’Arma, l’altro giorno, è stato sono stati altri infermieri del Maggiore: appena giunti ini carabinieri si sono trovati di fronte le due guardie giurate che stavano cercando di calmare il paziente, che continuava invece a colpirli con calci e pugni.