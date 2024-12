Non entra più per ora Grande Fratello dietrofront di Signorini sulla famosa | pubblico deluso

Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è un imprevisto alrispetto a quanto comunicato in precedenza. Una concorrentenon entrerà più lunedì 16 dicembre, secondo quanto anticipato dal sito TvBlog. Infatti, è stata presa una decisione differente e che potrebbe certamente rattristare una parte del, che stava attendendo con trepidazione questo ingresso.Durante la prossima puntata delquesta concorrente vip non varcherà la porta rossa. Ci saranno altre due donne e un uomo a diventare invece nuovi inquilini del reality show di Canale 5. Andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato nelle ultime ore sul programma di.Leggi anche: “E così lei esce.”., Luca sconvolto da Jessica: la lite furiosa e la rivelazione agli altri, salta l’arrivo di una concorrente: cosa è stato decisoTvBlog ha comunicato che nel prossimo appuntamento in diretta arriveranno Eva Grimaldi, Stefania Orlando e il giocatore di rugby Maxime Mbanda.