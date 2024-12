Tvpertutti.it - Molestie al Grande Fratello: concorrente toccata crolla in lacrime. VIDEO

Scoppia un caso dial. I telespettatori che seguono la diretta h24 ha assistito ad attimi di tensione dove Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere, sostenendo che Emanuele Fiori l'abbiasotto le coperte. La vicenda ha scosso i concorrenti e scatenato una reazione immediata della regia, che ha censurato i dialoghi riguardanti l'accaduto. Un episodio che potrebbe avere importanti conseguenze sia all'interno della Casa che fuori, dove il pubblico sta già commentando in massa quanto accaduto.L'episodio della notte sembra essere l'apice di una situazione di disagio che Zeudi Di Palma vive da giorni. La gieffina aveva già manifestato il suo fastidio per l'atteggiamento invadente di Emanuele Fiori. In una precedente occasione, la Miss aveva confidato a Chiara Cainelli di essersi sentita disturbata da Emanuele al risveglio: "Io mi sono alzata perché se poi mi arrabbio.