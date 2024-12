Rompipallone.it - Lutto nel mondo del calcio: è scomparso il giovane portiere

Ultimo aggiornamento 13 Dicembre 2024 23:49 di Alessandro BastaUn graveha sconvolto ildelnelle ultime ore: un, tragica notizia per il suo clubSiamo abituati a raccontare ilper le grandi gesta dei campioni in campo, le giocate che segnano il destino delle squadre e i loro percorsi. A volte, però, ci sono delle situazioni in cui anche il sano agonismo si ferma, come anche le rivalità, e bisogna riunirsi come comunità e stringersi nel dolore.È quello che sta succedendo nelle ultime ore dopo che una terribile notizia ha sconvolto tutto ile un club glorioso a livello europeo. Una soli 15 anni e la rivelazione ha fatto ben presto il giro d’Europa e di tutto il.Ilaveva solo 15 anni: graveQuando un, o qualsiasi calciatore, si avvicina all’attività agonistica sogno un futuro tra i pali di un grande club, magari di parare un rigore decisivo per vincere dei trofei o di ritagliarsi una posizione importante nello sport che conta.