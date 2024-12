Quifinanza.it - Lotta ai pirati delle pay tv: a che punto siamo in Italia

La pirateria online, in particolare quella che riguarda le pay tv, rappresenta una piaga sempre più diffusa nel nostro Paese. Nonostante le iniziative messe in campo dalle autorità e dalle piattaforme legali, il fenomeno continua a proliferare, sottraendo ingenti risorse economiche al settore audiovisivo e danneggiando l’intero ecosistema.La struttura dei modelli di business, unita all’evoluzione tecnologica e una giurisdizione complessa, sono solo alcuni dei fattori che oggi rendono sempre più difficile laalla pirateria. Emblematico è il caso accaduto in Salento, dove 13 clienti sono stati assolti dall’accusa di ricettazione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, “cavandosela” con una sanzione amministrativa da 154 euro.pay tv: l’inchiesta salentinaL’indagine, condotta dai militari guardia di finanza di Lecce, aveva scoperto il giro portato avanti da alcuni clienti, che acquistavano tramite una Postepay gli abbonamenti Iptv pirata da un sito internet che permetteva loro di vedere contenuti riservati agli abbonati sulle piattaforme Mediaset Premium, Sky, Dazn e Disney Channel.