Lavoro domestico, misure insufficienti per garantire regolarità e qualità nel settore

Il Quarto Report di Fidaldo (Federazione Italiana Datori di) sulin Italia conferma l’urgenza di interventi strutturali e coordinati a livello nazionale per affrontare le sfide di uncruciale ma in difficoltà. Presentato nei giorni scorsi a Roma, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Report viene pubblicato a tre anni dal lancio dell’Atlante Fidaldo, una mappa interattiva dei sostegni economici e dellea disposizione delle famiglie che in Italia assumono lavoratrici e lavoratori domestici.Il Report, curato dall’Istituto per la Ricerca Sociale di Milano (consultabile a questo link) mette in evidenza le criticità che continuano a caratterizzare ildel, nonostante l’introduzione di alcunea livello nazionale e locale che faticano, però, ad interessare una platea ampia.