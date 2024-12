Movieplayer.it - Jim Carrey si ritira dalla recitazione? "Non si può mai essere certi di queste cose"

Jimsmentisce le sue precedenti dichiarazioni sul ritiro, rivelando diaperto a nuovi progetti, inclusi possibili sequel di due dei suoi cult cinematografici. Jimha recentemente ripreso il ruolo del Dr. Robotnik in Sonic the Hedgehog 3, a soli due anni di distanza dall'annuncio del suo ritiro. Nel 2022, infatti, durante la promozione del sequel di Sonic the Hedgehog, l'attore aveva dichiarato a Access Hollywood: "Sono abbastanza serio sul ritiro. Dipende. Se gli angeli mi portano una sceneggiatura scritta con inchiostro d'oro che mi dice che sarà davvero importante per le persone, potrei continuare. Ma al momento mi sto prendendo una pausa".ci ripensa e manifesta il desiderio di tornare nei panni del Grinch Tuttavia,sembra aver riconsiderato .