Ilrestodelcarlino.it - Jesi, fa il favore ad un'amica ma perde 1.200 euro: in due nei guai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 14 dicembre 2024 – A segno la truffa della falsa ricarica Postepay: denunciato due fiorentini uno di 62 l’altro di 46 anni. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, la polizia di Stato del commissariato dili ha denunciati per truffa in concorso. Tutto è iniziato a luglio quando la vittima, una 53ennena ha sporto querela per la truffa della finta ricarica Postepay. In particolare, fin giugno la donna accompagnava l’in uno sportello bancomat in quanto, avendo venduto un mobile, l’acquirente che era in contatto telefonico la invitava a ricevere subito il compenso pattuito. Tuttavia, la banca non consentiva all’l’operazione e quest’ultima le chiedeva ildi operare con la sua banca e il suo conto corrente. Pensando di incamerare il prezzo di vendita, e di fare una cortesia all’, la donna, tramite la sua carta, ha eseguito 9 ricariche per un totale di 1.