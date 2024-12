Thesocialpost.it - Gf Vip, Zeudi Di Palma molestata a letto da Emanuele Fiori? Censurate le immagini in diretta

Leggi su Thesocialpost.it

Una notte turbolenta ha scosso la casa del Grande Fratello.Diè scoppiata in un pianto inconsolabile per un episodio che l’ha colpita profondamente. Secondo quanto riportato, la giovane avrebbe accusatodi averla toccata a. La regia ha prontamente cambiato inquadratura, lasciando i telespettatori all’oscuro della situazione.Leggi anche: Codice della strada, botta e risposta tra Vasco Rossi e Salvini: “Persecuzione”. Il ministro risponde: “Guidare drogati uccide”Le urla diI primi a notare il malessere disono stati Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Hanno sentito le urla e i pianti della ragazza e si sono preoccupati.ha raccontato agli altri inquilini che, noto anche come Lele, l’avrebbe toccata sotto le coperte. Le sue parole hanno creato un clima di tensione all’interno della casa.