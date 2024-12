Ilnapolista.it - Fonseca: «Mi aspettavo questi problemi con i senatori, io lavoro per risolverli e non mi nascondo»

Leggi su Ilnapolista.it

Pauloè intervenuto in conferenza per presentare la gara contro il Genoa che si disputerà domani. L’80% delle domande della stampa presente verteva su quanto accaduto mercoledì in coppa, specialmente riguardo alle dichiarazioni post-gara del portoghese che tanto avevano fatto discutere il mondo rossonero, dividendolo tra chi critica i giocatori e chi il tecnico.: «Il Milan dev’essere all’altezza della sua storia»Di seguito le dichiarazioni integrali del portoghese in conferenza:«Per me sarebbe stato facile parlare solo della vittoria con la Stella Rossa, ma domani il Milan fa 125 anni e noi dobbiamo essere all’altezza di questa storia. E per me, dopo mercoledì, non era così. Con l’atteggiamento di mercoledì non potevamo essere all’altezza di un club che ha fatto la storia del calcio.